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Sıra dışı ve çarpıcı: Gösteri Peygamberi

Dövüş Kulübü'nün yazarından, en az ilki kadar çarpıcı bir roman…

Özel İçerik | 25.06.2018 - 10:06..
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gösteri peygamberi

Chuck Palahniuk, önlenemez kaderine doğru nefes kesici bir hızla sürüklenen kahramanının gözünden tüketim toplumunun hastalıklı ve anlamsız yaşam biçimini bize bütün çıplaklığıyla gösteriyor.

Sıra dışı ve çarpıcı: Gösteri Peygamberi

(Chuck Palahniuk)

GÖSTERİ PEYGAMBERİ

Tender Branson, Creedish mezhebinin dünyadan yalıtılmış sahte cennetinde doğup büyümüş ve dış dünyaya gönderilmiş binlerce misyonerden biri. Kilise doktrinine göre görevi, yaşadığı sürece çalışmak ve gerekli olduğunda ölmek. Kaderi beklenmedik biçimde değişip onu şöhretin doruklarına taşırken aynı zamanda medya ve popüler kültürün içyüzüyle tanıştırıyor. Yarı tanrıya dönüşme yolunda yaşadıkları yakında yüzleşeceğimiz kıyametin çarpıcı bir habercisine dönüşüyor...

Branson, mezhepte kendisine zaten hiç verilmemiş olan hayatı "dış dünya"nın çirkinliğine sonuna kadar gömülerek yok etmeyi deneyecektir. Ne var ki, hayatına karışan gizemli Fertility Hollis'e göre, kendine bir kader çizmeye çalışması anlamsızdır. Olacaklar zaten bellidir ve olmak zorundadır...

Ve "intihar etmekle şehit olmak arasındaki tek fark gazetede manşet olmaktır".

Sıra dışı ve çarpıcı: Gösteri Peygamberi

Gösteri Peygamberi

Chuck Palahniuk

Ayrıntı Yayınları

S.: 320

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