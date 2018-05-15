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Sıradaki kabusunuz için: Fahrenheit 451

Ray Bradbury’nin mükemmel anlatımından bu bilimkurgu, uzun süre kabuslarınızdan çıkmayacak…

Özel Haber | 15.05.2018 - 17:57..
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Sıradaki kabusunuz için: Fahrenheit 451

fahrenheit 451

Sadece  bilimkurgu değil, fantastik edebiyatın ve özellikle korkunun yirminci yüzyıldaki ustalarından bir Bradbury. Yayımlandığı anda klasikleşen, distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise, yirminci yüzyılın başyapıtı…

Sıradaki kabusunuz için: Fahrenheit 451

(Ray Bradbury)

FAHRENHEIT 451

Romanımızın kahramanı Guy Montag, bir itfaiyeciydi ve işler biraz farklı ilerliyordu. Televizyonun ön planda olduğu dünyamızda, kitaplar yok olmak üzereydi ve itfaiyeciler yangın söndürmek yerine, ortalığı ateşe veriyordu.

Montag’ın işi ise, yasadışı olanların en tehlikelisi olan kitapları yakmaktı… Montag, işini bir gün bile sorgulamadı. Karısı Mildred ise, tüm gününü televizyon izleyerek geçiriyordu. Monoton hayatından Clarisse ile tanıştığında sıyrıldı. Çünkü artık kitapların değerli şeyler olduğunu kavramaya başlayacaktı… Montag, artık hayatı sorguluyordu…

Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu hayat nasıl yaşanacaktı? Fahrenheit 451 ile sarsılmaya, kabuslarınızın konusunu belirlemeye hazır mısınız?

Sıradaki kabusunuz için: Fahrenheit 451

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

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Damla Karakuş

[email protected]

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