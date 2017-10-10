Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Belgrad Havaalanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç tarafından karşılanmıştı.

"SAATLERCE BEKLEDİK"

Aleksandar Vuciç bugün düzenlenen ortak basın toplantısında, gece yarısı Sırbistan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bakanlar kurulu heyetiyle birlikte saatlerce havaalanında beklediğini belirtti.

Vuciç, "Sayın Cumhurbaşkanım geldiğiniz için ve getirdiğiniz bakanlar için teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım gece yarısına kadar sizin gelişinizi bekledik." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı saatlerce Erdoğan'ı bekledi VİDEO