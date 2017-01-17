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Sırbistan Cumhurbaşkanı’ndan Kosova'ya savaş tehdidi

Tomislav Nikoliç “Arnavutlara cevap verilmezse Cumhurbaşkanlığı pozisyonundan çekilerek oğullarımla birlikte savaşa gitmeye hazırım” dedi.

17.01.2017 - 15:16
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sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Kosova ile yaşanan tren gerginliğinin ardından bölgedeki gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

SAVAŞA GİTMEYE HAZIRIM

Sırp milliyetçilerini taşıyan ve farklı dillerde “Kosova Sırbistan’dır” yazıları ve mesajlarla bezenmiş Belgrad-Mitrovitsa treninin Kosova’ya girişine engel olunmasından Kosova’ya askeri operasyon tehdidinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, bugün Sırp Kurir gazetesine yaptığı açıklamada “Arnavutlara cevap verilmezse Cumhurbaşkanlığı pozisyonundan çekilerek oğullarımla birlikte savaşa gitmeye hazırım” diye konuştu.

AB KOSOVA'YA TEPKİ GÖSTERSİN

Çetnik olduğunu gizlemeyen ve 9 Ocak’ta Bosna Hersek’te anayasa mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen kutlanan Sırp Cumhuriyeti Günü kutlamalarına katılan Nikoliç, Arnavutların trenin güzergahına mayın döşediklerini iddia ederek Avrupa Birliği’ne Kosova’ya tepki gösterme çağrısı da yaptı.

“Kosova’daki Sırpların korunması” konusunda Sırbistan hükümetinin kendisi ile hemfikir olduğunu söyleyen Nikoliç, Kosova’daki Sırpların saldırıya uğramaları halinde Sırbistan’ın buna sessiz kalamayacağını ve BM’nin bin 244 nolu karar çerçevesinde bin kadar askerini Kosova’ya geri gönderme hakkına haiz olduğunu söyledi.

Sırbistan’da Nisan ayında yapılacak seçimlerde aday olmak istediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Nikoliç, henüz partisi ve Başbakan Aleksandar Vuçiç’in desteğini alamadı.

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