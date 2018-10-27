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Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic, Türk Akımı Projesi'nin tüm bölge için önemli olduğuna vurgu yaparak, bu boru hattına dahil olmaya hazır olduklarını belirtti.

AA | 27.10.2018 - 00:58..
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Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Antic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrasya Enerji Güvenliği Forumu'nda, Rus doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı Projesi'nin önemine değindi.

15 MİLYAR METREKÜP GAZ, TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇECEK

Bu projenin Balkanlar'ın enerji güvenliği açısında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Antic, "Türkiye üzerinden 10 ila 15 milyar metreküp gazın, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya geçmesi bizim enerji güvenliğimizi geliştirmemiz açısından büyük bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Antic, Sırbistan'ın bu boru hattına dahil olmaya hazır olduğunu kaydederek, "Ancak bu, Bulgaristan ve Macaristan gibi komşu ülkelerimize de bağlı." diye konuştu.

Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

BULGARİSTAN-SIRBİSTAN-MACARİSTAN ROTASI

Foruma katılan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da projenin Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan yönünde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

"BATI AVRUPA, RUSYA İLE SANILDIĞINDAN DAHA YAKIN"

Szijjarto, AB'nin Rusya ile Batı Avrupa arasındaki yakın iş birliğine rağmen, bu projeye karşı saldırgan bir tavır sergilediğini savundu.

Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Orta ve doğu Avrupa ülkelerinin Rusya ile iş birliği yapmakla suçlandığına dikkati çeken Szijjarto, "Daha derine baktığınızda Batı Avrupa ile Rusya arasında da bir iş birliği var. Ayrıca bu iş birliği, sadece enerji alanında değil, daha da kapsamlı." ifadelerini kullandı.

Foruma, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı George Stathakis ile Nepal Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Barsaman Pun da katıldı.

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