Sırbistan ile Kosova arasında tren gerginliği

Üzerinde 21 dilde "Kosova Sırbistan’dır" yazısının bulunduğu ve Sırbistan bayrağı renklerine büründürülen tren, Belgrad'dan yola çıkmasının ardından Kosova sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Rashka şehrinde yetkililerce durduruldu. Tren bir süre burada bekledikten sonra hareket noktasına döndü.

"KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sırbistan’dan milliyetçi afişlerle gelen trenin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Kosova, hareket özgürlüğüne saygı duymakta ancak Kosova anayasasına aykırı içerikteki bir tren girişi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Trende Kosova’ya girişlerine izin verilmeyen Sırp yetkililerin bulunduğunu savunan Thaçi, ülkenin egemenliğini ihlal eden ve kanun dışı olan her durumun engellenmesi gerektiğini vurguladı.

"PROVOKASYONDUR"

Thaçi, bu tarz olaylarla yasal olarak mücadele edeceklerini belirterek, "Sırbistan’ın izin almadan tren seferlerini başlatması tehlikeli bir provokasyondur" sözlerini kullandı.

Başbakan İsa Mustafa da düzenlediği basın toplantısında, gelişmelerden "endişe" duyduğunu ifade ederek, yaşananları "Sırbistan'da yapılan onursuz bir oyunun parçası" olarak nitelendirdi.