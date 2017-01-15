taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7235
EURO
3,9636
ALTIN
143,35
PETR
55,5400

Sırbistan ile Kosova arasında tren gerginliği

Belgrad-Mitrovica seferini yapan trenin hareket noktasına geri gönderilmesi, Sırbistan ve Kosova arasında gerginliğe neden oldu.

15.01.2017 - 08:44
  1. Haberler
  2. Dünya

Üzerinde 21 dilde "Kosova Sırbistan’dır" yazısının bulunduğu ve Sırbistan bayrağı renklerine büründürülen tren, Belgrad'dan yola çıkmasının ardından Kosova sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Rashka şehrinde yetkililerce durduruldu. Tren bir süre burada bekledikten sonra hareket noktasına döndü.

"KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sırbistan’dan milliyetçi afişlerle gelen trenin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Kosova, hareket özgürlüğüne saygı duymakta ancak Kosova anayasasına aykırı içerikteki bir tren girişi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan ile Kosova arasında tren gerginliği

Trende Kosova’ya girişlerine izin verilmeyen Sırp yetkililerin bulunduğunu savunan Thaçi, ülkenin egemenliğini ihlal eden ve kanun dışı olan her durumun engellenmesi gerektiğini vurguladı.

"PROVOKASYONDUR"

Thaçi, bu tarz olaylarla yasal olarak mücadele edeceklerini belirterek, "Sırbistan’ın izin almadan tren seferlerini başlatması tehlikeli bir provokasyondur" sözlerini kullandı.

Başbakan İsa Mustafa da düzenlediği basın toplantısında, gelişmelerden "endişe" duyduğunu ifade ederek, yaşananları "Sırbistan'da yapılan onursuz bir oyunun parçası" olarak nitelendirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

100
El Bab'dan özel fotoğraflar

El Bab'dan özel fotoğraflar

50
Bekir Bozdağ: Tek adam böyle olabilir mi

Bekir Bozdağ: Tek adam böyle olabilir mi

85
TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

53
Kosova’da olası tren faciası son anda önlendi

Kosova’da olası tren faciası son anda önlendi

6
Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

70
Çin'de uçan tavuklar İZLE

Çin'de uçan tavuklar İZLE

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM