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Sırbistan Meclisinden 'soykırım' tasarısına ret

Sırbistan'da, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınması oy çokluğuyla reddedildi

AA | 10.03.2018 - 09:05..
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Sırbistan Meclisi, 1915 olayları ile ilgilli Ermeni iddialarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınmasını reddetti.

7 VEKİL DESTEK VERDİ

Muhalefetteki Yeni Parti Genel Başkanı Zoran Zivkovic'in önerisi olan tasarının meclis gündemine alınmasına ilişkin 6 Mart'ta yapılan oylamada 139 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, sadece 7 milletvekili buna destek verdi.

Sırbistan Meclisinden 'soykırım' tasarısına ret

1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören tasarı ilk olarak 2010 yılında Sırp Radikal Partisi (SRS) tarafından teklif edilmişti.

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