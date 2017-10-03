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Sırbistan, Mladic'in serbest kalması için garanti verdi

Sırbistan Lahey'de yargılaması devam eden Mladic'in tedavi amacıyla serbest kalması için garanti verdi ancak Srebrenitsa anneleri tepkili.

03.10.2017 - 14:40
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Sırbistan Adalet Bakanlığından, ülkenin resmi haber ajansı TANJUG'a yapılan açıklamada, Bosna'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan Mladic'in tedavisine Sırbistan'da devam edilmesi amacıyla geçici olarak serbest bırakılması için hükümetin mahkemeye garanti verdiği bildirildi.

RUSYA'DA TEDAVİSİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

Açıklamada, garanti mektubunun Mladic'in avukatlarına verildiği ve onlar tarafından ICTY'ye teslim edileceği belirtildi.

Savaş suçu zanlısı Mladic'in avukatları, daha önce de zanlının Rusya'da tedavi için geçici olarak serbest bırakılmasını talep etmiş ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

1995 Srebrenitsa Soykırımı VİDEO

SREBRENİTSALI ANNELER TEPKİLİ

Sırbistan hükümetinin Mladic için garanti vermesine Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği tepki gösterdi. Derneğin açıklamasında, Sırbistan'ın Mladic'in için garanti vererek, savaş suçu zanlılarını koruduğunu ve Bosna'daki savaşta yaşananların üstünü örtmek istediğini bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Sırbistan, Mladic'in serbest kalması için garanti verdi

Açıklamada, Mladic'in sağlık durumunun ICTY'deki doktorlar tarafından kontrol altında tutulduğunun altı çizilerek, "Bosna Hersek'te yaşanan savaşın sorumluluklarını gizlenmeye devam eden bir ülke, savaş suçu zanlısının karar günü adaletin karşına çıkacağı garantisini veremez." değerlendirmesi yer aldı.

1995 Srebrenitsa Soykırımı TRT belgeseli VİDEO

2011'DE YAKALANMIŞTI

1995 yılında gerçekleştirilen Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten yargılanan Mladic hakkındaki kararın kasım ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Bosna'daki savaşın ardından 16 yıl boyunca kaçtıktan sonra 2011 yılında Sırbistan'da yakalanan Mladic'in yargılanmasına 2012 yılında başlanmıştı.

Lahey'deki bir cezaevinde tutulan 74 yaşındaki eski Sırp komutanın daha önce beyin kanaması ve kalp krizi geçirdiği açıklanmış, son dönemde de sağlık durumunun kötüleştiği ileri sürülmüştü.

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