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Sırbistan PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

Sırbistan, Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi'nin aksi yöndeki uyarısına rağmen sığınma başvurusunda bulunan Kürt kökenli aktivist Cevdet Ayaz'ı Türkiye'ye iade etti.

REUTERS | 26.12.2017 - 17:05..
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Son zamanlarda sıkı bir düzeye gelen Türkiye-Sırbistan ilişkileri meyvelerini vermeye başladı. Önce Sırbistan ile et ticareti başlatılan Sırbistan'dan bu sefer de sığınmaya çalışan PKK'lı alındı.

KAÇAK PKK'LI YAKALANDI

Belgrad merkezli N1 TV'nin haberine göre Ayaz'ın avukatı Ana Trkulja, Ayaz'ın bu yılın başında Türkiye'den kaçarak Sırbistan'a sığınma başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Ayaz Türkiye'de anayasaya karşı olduğu iddia edilen faaliyetleri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avukatı, Ayaz'ın dün Türkiye'ye iade edildiğini ve erkek kardeşinin İstanbul'da Ayaz'ın tutulduğu belirtilen karakol ile irtibata geçmesinin istenildiğini belirtti.

BM UYARILARINA RAĞMEN TÜRKİYE'YE VERİLDİ

BM İşkenceyi Önleme Komitesi 18 Aralık'ta Belgrad'ın Ayaz'ı iade etmemesini talep eden bir tavsiye kararı çıkarmıştı.

İsmini vermek istemeyen bir Sırp polis memuru, Reuters'e yaptığı açıklamada, Sırp mahkemelerinin iadenin ön koşullarının yerine getirildiği yönünde karar aldığını ve Adalet Bakanı Nela Kuburovic'in bu yönde hareket ettiğini söyledi.

Yetkili, "Bu (kararın) ardından BM'nin tavsiye kararı geldi... Polis yalnızca iade prosedürünü uyguladı." dedi. Komite başkanı Jens Modvig, Avrupa Birliği üyeliğine aday olan Sırbistan'ı uluslararası yükümlülüklerine uyma konusunda uyardı.

KOMİTE BAŞKANI'NDAN UYARI

Modvig, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Sırbistan Ayaz'ı Türkiye'ye iade etme aşamasında... Sırbistan, İşkenceyi Önleme Komite'sine karşı yükümlülüklerine dikkat et." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile ticaret ilişkilerini ilerletmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekim ayında Belgrad'ı ziyaret etmişti.

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