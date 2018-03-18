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Sırbistan yok olmamak için Aranavutlar ile görüşecek

Verilere Sırbistan'ın nüfusunun 2060'da 5 milyona düşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kadınların doğurması için güvenli ortam oluşturmalıyız" dedi.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 06:36..
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Ülke nüfusunun giderek azaldığını ve şuanda toplpam 7 milyon olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Vucic, başkent Belgrad'da basın karşısına geçti. Kosova meselesini ele alan Vucic, nüfus kaybından dolayı Arnavutlar ile görüşmesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan yok olmamak için Aranavutlar ile görüşecek

"DOĞURGANLIK ARTMALI"

Ülkedeki kadınlarında doğurganlık oranının her geçen yıl düştüğünü vurgulayan Vucic, "Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 1.44 bunu 0.8 daha arttırmalıyız." dedi.

Gelinen noktanın ABD ya da AB ile ilgisi olmadığını tamamen kendi suçları olduğunu dile getiren Vucic, "Kadınlarımız dünyaya çocuk getirmeyi düşenecek derecede onlara bu ortamı sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Sırbistan yok olmamak için Aranavutlar ile görüşecek

ARNAVUTLARA YEŞİL IŞIK

Vucic, Sırbistan nüfusunun, Kosova meselesine bağlı olarak 2060 yılında 5 milyona gerileyebileceğini vurgulayarak, "Kosova meselesinin çözülmesi Sırbistan'a çıkar sağlayacaktır, zira bu şekilde insanların, barış ve istikrarına inandıkları, yaşayıp çocuk sahibi olmak istedikleri bir ortam oluşturulacaktır. Bu anlamda, her ne kadar kendilerine de arabuluculara da zerre kadar inanmasam da Arnavutlarla görüşmelerimize devam edeceğiz, zira başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

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