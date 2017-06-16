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Sırbistan'a eşcinsel başbakan

Sırbistan'ın ilk eşcinsel bakanı olan Ana Brnabic, Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak görevlendirildi.

16.06.2017 - 09:52
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Sırbistan'da eski başbakan Aleksandar Vucic'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başbakanlık koltuğuna oturacak ve yeni hükümeti kuracak isim ülke tarihindeki ilk eşcinsel bakan olan Yerel Yönetimler Bakanı Ana Brnabic oldu.

HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Vucic, düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümeti kurmak üzere Brnabic'i görevlendirdiğini açıkladı. Bu kararı vermenin kendisi için kolay olmadığını söyleyen Vucic, bunun ne iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) ne de başka biri için yenilgi anlamına geldiğini, aksine en iyi çözüm olduğunu vurguladı.

Sırbistan'a eşcinsel başbakan

Vucic, geçen yılki seçimin ardından kurulan hükümette yer alan partisiz bakan Brnabic'in, yeni hükümetin güvenoyu alması için mecliste gerekli çoğunluğa sahip bulunduklarını kendisine bildirdiğini söyledi.

"ONUR DUYUYORUM"

Diğer yandan, Sırbistan'ın ilk kadın ve aynı zamanda ilk eşcinsel başbakanı olacak Brnabic ise yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmekten onur duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımıza bana güvendiği için teşekkür ediyorum. Üstleneceğim sorumluluğun bilincindeyim" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'a eşcinsel başbakan

Brnabic'in başbakanlığında kurulacak yeni hükümette yer alacak isimlerin 22 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor.

"TARİHİ AN"

Eşcinsel olduğu bilinen Brnabic'in geçen yıl kurulan hükümette yer alması, ülkedeki LGBT topluluğu tarafından "tarihi an" olarak nitelendirilmişti.

Sırbistan'a eşcinsel başbakan

2 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sırbistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilen Vucic, 31 Mayıs'ta görevi Tomislav Nikolic'ten devralmış, prosedür gereği bir gün öncesinde de başbakanlık görevinden istifa etmişti. Başbakanlık koltuğuna oturacak isimler arasında Dışişleri Bakanı İvica Dacic'in de ismi geçiyordu.

Sırbistan'a eşcinsel başbakan

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