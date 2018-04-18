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Sırbistan'da 44. İnşaat Fuarı açıldı

Güneydoğu Avrupa'nın en önemli inşaat fuarına 27 ülkeden 600 firma katılıyor. Fuarda Türkiye'den de 20 firma yer alıyor.

AA | 18.04.2018 - 08:55..
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Fuarın açılışını yapan Sırbistan Ulaştırma, İnşaat ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, fuarın, ülkesinin ekonomi alanındaki gelişiminin yansıması olduğunu ifade ederek "Yatırım imkanları çoğaldıkça fuara katılan firmaların sayısı da artıyor" dedi.

Sırbistan'da 44. İnşaat Fuarı açıldı

21 NİSAN'A KADAR AÇIK OLACAK

Sırbistan'ın 5 yıl önceki haline göre gelişim gösterdiğini anımsatan Mihajlovic, siyasi ve ekonomik anlamda oluşturulan istikrar ortamının yatırımcıların sayısını artırdığını kaydetti.

Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sırbistan'da 44. İnşaat Fuarı açıldı

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