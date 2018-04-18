Sırbistan'da 44. İnşaat Fuarı açıldı

Fuarın açılışını yapan Sırbistan Ulaştırma, İnşaat ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, fuarın, ülkesinin ekonomi alanındaki gelişiminin yansıması olduğunu ifade ederek "Yatırım imkanları çoğaldıkça fuara katılan firmaların sayısı da artıyor" dedi.

21 NİSAN'A KADAR AÇIK OLACAK

Sırbistan'ın 5 yıl önceki haline göre gelişim gösterdiğini anımsatan Mihajlovic, siyasi ve ekonomik anlamda oluşturulan istikrar ortamının yatırımcıların sayısını artırdığını kaydetti.

Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.