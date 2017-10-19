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Sırbistan'dan gelecek etlere özel denetleme olacak

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "besmelesiz et" hassasiyetini takdirle karşılayarak, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.

19.10.2017 - 12:52
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Sırbistan'dan gelecek etlere özel denetleme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya temaslarının ardından dönüş yolunda aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sırbistan'dan gelecek etlere özel denetleme olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sırbistan'dan gelecek etler besmele ile kesilmiyor." iddiası da soruldu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini 'sevinçle' karşıladı:

"HASSASİYETİ SEVİNÇ VERİCİ AMA..."

"Sayın Kılıçdaroğlu besmele konusunda öyle bir hassasiyet göstermişse bu sevinç verici. Fakat AK Parti hükümeti bu tür alımlarda en ince teferruatına kadar inceler, ona göre alım yapar."

Kılıçdaroğlu'ndan besmelesiz et kesimi eleştirisi VİDEO

Sırbistan'dan gelecek etlere özel denetleme olacak

Sırbistan'dan gelecek etlere özel denetleme olacak

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