Sırbistan'ın ilk caz müzesi yoğun ilgi görüyor

Sırbistan'da "Uluslararası Nisville Caz Tiyatro Festivali" organizatörleri tarafından tarihi Nis Kalesi'nin hamamında açılan müze, Sırbistanlıların yanı sıra ülkeyi ziyaret eden turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılandı.

ZİYARETÇİLERİ MÜZİK KUTUSU KARŞILIYOR

Müzenin girişine yerleştirilen müzik kutusu, ziyaretçilere Nisville Festivali'nin son 13 yılında çalan 27 parçayı dinleme imkanı tanıyor.

Yerli ve yabancı caz ustalarının fotoğraflarına yer verilen müzede ziyaretçilerin, gitar, piyano, saksafon, klarnet gibi çeşitli enstrümanlarla tanışma fırsatı bulduğu bir de müzik odası bulunuyor.

MÜZENİN EN ÇOK İLGİ GÖREN ALANLARI

Müze Müdürü Luka Niciforovic, ziyaretçilerin çoğunlukla Asya ülkelerinden gelen turistler olduklarını belirterek, "Müzenin en çok ilgi gören kısmı, Saban Bajramovic ve Solomon Burke'nin odaları" dedi.

Balkanlar'da caz müzik denince akla ilk gelen sanatçı Saban Bajramovic'in odasında, kendisinin heykeli ve fotoğraflarının yanı sıra şarkılarının dinlenebildiği özel bir müzik kutusunun bulunduğunu söyleyen LUka Niciforovic, Solomon Burke'nin odasında ise 2010 yılında katıldığı Nisville'de oturduğu koltuk ve uyuduğu yatağın başlığının bulunduğunu söyled

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Girişin ücretsiz olduğu müzede, ziyaretçiler için bağış kutusu bulunuyor.



