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Şırdan fiyatları arttı, Adana'da kriz çıktı

Adana'da canlı hayvan kesiminin azalması üzerine son yıllarda şırdanın fiyatı 3,5 liradan 10 liraya çıktı. İşlerin azlığından yakınan esnaf kepenk kapatıyor.

İHA | 10.01.2018 - 11:59..
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Suriye ve Irak’taki karışıklıklar nedeniyle Orta Doğu’dan ucuz canlı hayvan ithalatı noktalanırken, karkas et ithalatı da canlı hayvan kesiminin çok azaldığı günlerde tüm sakatat fiyatlarının artmasına neden oldu.

ŞIRDAN 10 LİRA OLDU

Sakatat enflasyonunun en önemli kalemlerinden biri ise şırdan oldu. Koyunun midesinin bir bölümü olan şırdan, içi pirinç doldurularak tanesi birkaç yıl önce 3.5 liraya satılırken, bugün 8-9-10 lira arasında fiyatlara satılıyor. Bir koyundan bir şırdan elde edilmesi de şırdanın bulunmasını oldukça zorlaştırıyor.

"ÖNCEDEN BİR YİYEN BİR TANE DAHA YİYORDU"

Diyarbakırlı Erhan Karadeniz, şırdan için Adana’ya sık sık geldiğini belirterek, “Görüntüsü itibarıyla insan güzel bir şey beklemiyor ama yediği zaman mutlaka bir daha yemek istiyor.” diye konuştu. Sedat Erzik isimli vatandaş ise fiyat artışının herkesi rahatsız edecek seviyede olduğunu vurgulayarak, “Eskiden 3-4 tane yerken şimdi 2 tane yiyoruz. Fiyat nedeniyle 2 taneyle doyuyoruz. Eskiden arkadaşlarımızla yarışıyorduk, 20 tane yiyen vardı ancak şu an fiyat çok yüksek. Herkesi etkiliyor.” diye konuştu.

"DAİMİ MÜŞTERİLERİMİZ 2-3 GÜNDE BİR GELİYOR"

Mücahitler Caddesi kaldırımında mütevazı bir işletmede şırdan satan Bekir Güvenmez ise 9 liraya sattığı şırdan dolmasının bazı yerlerde 10 liraya satıldığını aktararak, fiyat artışlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Fiyat artışının sebebi yurt dışından gelen ithal etten kaynaklı. Kesimler olmadığı için şırdan bulabilmek için birbirimizle yarışıyoruz. O da ister istemez fiyatları artırıyor. Daha önce her şey çok daha rahattı. 3 sene önce 1.5 liraya satıyordum. Birçok tezgahımız kapandı. Şırdanı kendisi dolduran, atölyesi olan arkadaşlar ayakta ama yüzde 70’i kapandı, yüzde 30’u hizmet ediyor. Oturduğunda 30’a kadar yiyen arkadaşlar vardı şimdi 1-2 ya da bilemedin 3 tane yiyor. Her gün gelen müşterimiz 2-3 güne bir geliyor şu anda.”

"SİNEK AVLIYORUZ"

Toros Caddesi’nde bir dükkanda şırdan satan Ahmet Argün ise kentte ayakta kalan birkaç şırdancının şehir dışından yüklü alımlar yaparak ayakta kalabildiğini kaydederek şunları söyledi: “Alım gücü azaldığı için vatandaşın ilgisi de azaldı. Kolay kolay şırdan bulunmuyor çünkü hayvancılık bitmiş. İsim yapmış işletmeler bir yerlere gelebiliyorlar. Adana gibi bir yerde isim yapmışsan taş satsan gider. Biz küçük esnaf olarak eziliyoruz. Her zaman için küçük balığı büyük balık yer. Özellikle Suriye savaşı küçük hayvan kesimini baya etkiledi. Dükkanımız eskiden doluydu şimdi sinek avlıyoruz.”

Kocavezir Mahallesi’nde kentin en işlek şırdancılarından birinin yetkilisi ise kentin en büyük sakatatçılarından biri olmaları nedeniyle ayakta kalabildiklerini ve günde bin 500 şırdan sattıklarını belirtti ancak röportaj vermekten kaçındı.

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