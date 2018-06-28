Siren Ertan bebeğini kaybetti

47 yaşındaki modacı Siren Ertan geçen gün bebeğinin kalbinin yavaş attığını açıklayarak takipçilerinden dua etmelerini istemişti.

Siren Ertan, kötü haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"ÇOK KORKTUM"

"Hamileliğim dün sabah basına sızdırılmasaydı ve tebrik telefonları yağmasaydı henüz sizinle paylaşmayı düşünmüyordum. Bezelyem daha 6.5 haftalıktı. Zaten bu yüzden bezelyemdi ya. Korkum çok ama çoktu. Evet, dün bebeğime yazmak, endişemi sizinle paylaşmak beni biraz rahatlattı ama ne kadar çok insanı üzmüşüm. Ne çok yaşadığımın benzerini yaşayan varmış. Yaralarınızın kabuğunu kaldırdığım için özür dilerim. Hoş, pek kolay kapanmayacak bir yara ya bizimkisi. Ben de sizin için dilerim ki inşallah acınız azalsın. Dilerim ki paylaşmak size iyi gelmiş olsun. Dilerim ki şu an hamile olanlar hiç etkilenmesinler hayırlısıyla yavrularına kavuşsunlar...

''BEBEĞİMİZİ KAYBETTİK''

Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik. Başaramadık bezelyemle. Sizi daha da çok üzecek bu ama yazdıklarınızdan anladım ki size de haber vermeliyim. Ne içten yazmışsınız, nasıl dualar etmişsiniz. Tüm gün ofisimi de aramışsınız, dualar yazdırmışsınız. Herkese tek tek çok teşekkür ederiz. Allah bizim için ettiğiniz duaları sizin iyiliğinize saysın inşallah.. Ve arkadaşlarım; acım o kadar büyük ki telefonu açamıyorum, mesajlarınıza bakamıyorum. Telefonum sessizde. Yüzlerce whatsapp'ınızın hepsine bakacağım ama biraz zamana ihtiyacım var. Çünkü şu an içimde öyle bir boşluk var ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Halim de yok. Kısaca size diyeceğim ki iyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız!

"YİNE DENEYECEĞİZ"

Merak etmeyin yine güçleneceğim, yine gülümseyeceğim. Eşimle yine deneyeceğiz. Evet belki çok geç kaldım yaşım 46.5 ama hayat hiç plan yaptırmıyor ki. Çocuk sahibi olma sevdamdan hiç vazgeçmedim, geçemedim, biliyorum geçemeyeceğim de. Allah'ım inşallah nasip eder. İnşallah dualarımız birleşir bize ışık olur, yol olur. Şimdi sizden ricam artık bunu konuşmayalım olur mu? PS:Üç beş vicdansız kötü kıskanç insanın yorumuna takılmayın, kızmayın. Böyle bir konuda bile sorgulayacak bir şey buluyorlar ya sadece acımalı onlara..."