taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.778
USD
4,6094
EURO
5,3361
ALTIN
185,37
PETR
77,5200

Siren Ertan bebeğini kaybetti

6 haftalık hamile olan Siren Ertan, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 12:33..
  1. Haberler
  2. Magazin

Siren Ertan bebeğini kaybetti

47 yaşındaki modacı Siren Ertan geçen gün bebeğinin kalbinin yavaş attığını açıklayarak takipçilerinden dua etmelerini istemişti.

Siren Ertan, kötü haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"ÇOK KORKTUM"

"Hamileliğim dün sabah basına sızdırılmasaydı ve tebrik telefonları yağmasaydı henüz sizinle paylaşmayı düşünmüyordum. Bezelyem daha 6.5 haftalıktı. Zaten bu yüzden bezelyemdi ya.  Korkum çok ama çoktu. Evet, dün bebeğime yazmak, endişemi sizinle paylaşmak beni biraz rahatlattı ama ne kadar çok insanı üzmüşüm. Ne çok yaşadığımın benzerini yaşayan varmış. Yaralarınızın kabuğunu kaldırdığım için özür dilerim. Hoş, pek kolay kapanmayacak bir yara ya bizimkisi. Ben de sizin için dilerim ki inşallah acınız azalsın. Dilerim ki paylaşmak size iyi gelmiş olsun. Dilerim ki şu an hamile olanlar hiç etkilenmesinler hayırlısıyla yavrularına kavuşsunlar...

''BEBEĞİMİZİ KAYBETTİK''

Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik. Başaramadık bezelyemle. Sizi daha da çok üzecek bu ama yazdıklarınızdan anladım ki size de haber vermeliyim. Ne içten yazmışsınız, nasıl dualar etmişsiniz. Tüm gün ofisimi de aramışsınız, dualar yazdırmışsınız. Herkese tek tek çok teşekkür ederiz. Allah bizim için ettiğiniz duaları sizin iyiliğinize saysın inşallah.. Ve arkadaşlarım; acım o kadar büyük ki telefonu açamıyorum, mesajlarınıza bakamıyorum. Telefonum sessizde. Yüzlerce whatsapp'ınızın hepsine bakacağım ama biraz zamana ihtiyacım var. Çünkü şu an içimde öyle bir boşluk var ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Halim de yok. Kısaca size diyeceğim ki iyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız!

"YİNE DENEYECEĞİZ"

Merak etmeyin yine güçleneceğim, yine gülümseyeceğim. Eşimle yine deneyeceğiz. Evet belki çok geç kaldım yaşım 46.5 ama hayat hiç plan yaptırmıyor ki. Çocuk sahibi olma sevdamdan hiç vazgeçmedim, geçemedim, biliyorum geçemeyeceğim de. Allah'ım inşallah nasip eder. İnşallah dualarımız birleşir bize ışık olur, yol olur. Şimdi sizden ricam artık bunu konuşmayalım olur mu? PS:Üç beş vicdansız kötü kıskanç insanın yorumuna takılmayın, kızmayın. Böyle bir konuda bile sorgulayacak bir şey buluyorlar ya sadece acımalı onlara..."

Siren Ertan bebeğini kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

104
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

81
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

315
Perinçek CHP oylarını analiz etti

Perinçek CHP oylarını analiz etti

159
Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

55
CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

123
Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM