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Siren Ertan: Hani balayına götürecektin

Geçen hafta sonu Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü’nde dünyaevine giren Siren Ertan'dan paylaştığı fotoğrafla güldürdü.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 15:28..
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Siren Ertan, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamadı. Ertan, bu durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı bu esprili fotoğraf ile anlattı.

"HER ŞEY BURAYA KADARMIŞ"

Evinin bahçesinde yıkanmış çamaşırların önünde bir fotoğrafını paylaşan Siren Ertan, altına şu notu düştü: "Evliliğinin 2. gününde gelin hanımın günlüğü... Ahh ahh seni İtalya’da balayına götüreceğim demişti. Her şey buraya kadarmış. Dün evi topladım, çamaşırları bitirdim, şimdi de İstanbul’da atölye yolundayım. Yarın defilem var çalışmalıyım. Evde çalış, işte çalış, bir yerde bir yanlışlık var ama... Tamam bey tamam dönünce ütüye devam edeceğim."

Siren Ertan: Hani balayına götürecektin

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