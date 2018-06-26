Sirene, Almanya’dan ödülle döndü

Almanya’nın Zwickau şehrinde 6-10 Haziran arasında düzenlenen 8. Uluslararası Robert Schumann Koro Yarışması'ndan da iki altın madalya ve Jüri Özel Ödülü ile yurda döndü.

11 ÜLKEDEN 17 KORO

Ünlü besteci Robert Schumann’ın anısına 4 yılda bir düzenlenen yarışmaya bu yıl, 11 ülkeden 17 koro katıldı. Etkinlik öncesi yapılan haberde Sirene, olağanüstü başarılı olarak nitelendirilmiş ve merakla beklenen katılımcı olarak takdim edilmişti.

EN İYİ ŞEF ÖDÜLÜ

Sirene, geçen yıl Uluslararası JohannesBrahms Koro Yarışması'nda katıldığı her iki kategoride altın madalya almış, ayrıca Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı özel ödülü ile birlikte yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olarak takdim edilen En İyi Şef ödülünün de sahibi olarak Türkiye'ye toplam dört ödülle dönmüştü.