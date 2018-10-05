Şirin Payzın CNN Türk'e veda etti

Doğan Medya Grubu’nun mart ayında Demirören grubuna satılmasından sonra kanaldan ayrılan Şirin Payzın, ayrılığına ilişkin olarak mesajlar paylaştı:

17 YILA NELER SIĞDIRDIK NELER

"17 senelik birliktelik bugün resmi olarak bitti. CNNTÜRK'le yollarımızı ayırdık.Neler sığmadı ki 17 yıla...

11 EYLÜL, İRAN, LÜBNAN, FİLİSTİN, İSRAİL, KOSOVA...

Afganistan,Irak, Suriye'de ki savaş bölgelerinden yapılan yayınlar,bir muhabir olarak canla başla çalışma.11 Eylül ve sonrasında değişen her şey, İran, Lübnan, Filistin, İsrail, Kosova yani muhabir olarak asla kopmadığım bölgeler, canlı yayınlar, özel haberler, haber takipleri…

CLİNTON, TARIZ AZİZ, AB ZİRVELERİ...

Sonra lider röportajları Trump'tan Hillary Clinton'a, Tarık Aziz'den AB liderlerine… Davos'lar, AB zirveleri, Washington'dan bildirmeler, Nevruz'lar…

HAFTASONU KUŞAĞINI YARATTIK

Soma gibi, Van depremi gibi yüreğimizi yakan haberler, seçimler… Yüzlerce canlı yayın, yüzlerce haber… Dış haber muhabirliği ile başladım, sonra Yeni Gün Hafta Sonu'nu yarattık ve ilk defa bir haftasonu kuşağı yayınlandı haber kanallarında.

BAZEN KIZDILAR, BAZEN GÜLDÜLER

Sonra, Ne Oluyor? başladı. 9 sezon yayınlandı. Kimi hararetli kimi sakin, yüzlerce konuyu, siyaseti, haberi tartıştık. Teke tek röportajlarda muhalefet liderlerine, bakanlara, milletvekillerine soru sordum. Bazen kızdılar, bazen güldüler, bazen manşet oldular.

Ama sormaktan asla vazgeçmedim. Ve tabii bu süreçte onlarca renkli gömleğim de bana ve size eşlik etti. CNN Türk bana, ben ona çok şey kattık birlikte haber ve gazetecilik ödülleri kazandık. Sektörün en iyi kameraman, muhabir, editör, yönetmenleriyle çalıştım. Şimdi yeni bir sayfa. Çok yakında yeniden buluşmak üzere."