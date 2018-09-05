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Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 11:45..
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Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor.

CNN Türk'te yıllardır ekranlarda olan birçok isimle yollar ayrıldı. Bunların arasına son olarak Şirin Payzın da eklendi.

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Payzın, siyasette, ekonomide, gündelik yaşamda, sporda ve dünyada yaşanan gelişmelerin ele alındığı “Ne Oluyor?” programı ile izleyicinin karşısına çıkıyordu.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Şirin Payzın'ın odasını topladığı ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak kanaldan ayrıldı.

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