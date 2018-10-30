Şirinevler'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Şirinevler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vuruldu. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, vurulan kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.





EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, araba ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. İnfaz edilen şahısın cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



