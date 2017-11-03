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Şirinler çetesi lideri yakalandı

Akşam saatlerinde Bahçelievler'deki bir AVM'ye düzenlenen operasyonda Şirinler çetesi lideri yakalandı.

03.11.2017 - 00:03
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Bahçelievler'de operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Sabri Şirin ile birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinden çok sayıda silah ve bunlara ait mermi çıktığı bildirildi.

Şirinler çetesi lideri yakalandı

POLİS İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Polise, İncirli'de bulunan alışveriş merkezindeki restoranda silahlı kişilerin bulunduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezine geldi.

Dışarıda özel harekat polisleri ve ambulans bekletilirken, ekipler, kısmen boşaltılan ve giriş çıkışları kontrol altına alınan alışveriş merkezinde çalışma başlattı.

Şirinler çetesi lideri yakalandı VİDEO

Şirinler çetesi lideri yakalandı

ARAÇLARI İNCELEME ALTINA ALINDI

Ekipler, restoranda bulunan ve organize suç örgütü "Şirinler" üyesi olduğu öne sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerinde çok sayıda silah ve bunlara ait mermi ele geçirildiği bildirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Alışveriş merkezinin otoparkında bulunan, bu kişilere ait araçlarda ekiplerin incelemesi sürüyor.

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