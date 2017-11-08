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Şirinler suç örgütüne yapılan operasyonun detayları

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

08.11.2017 - 16:08
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Şirinler suç örgütüne yapılan operasyonun detayları

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin restoranına düzenlediği operasyonun detayları belli olmaya başladı.

Operasyonda 4'ü Azerbaycan uyruklu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 9 tabanca ele geçirildi.

Şirinler suç örgütüne yapılan operasyonun detayları

İNTİKAM İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda; 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta Azeri mafya lideri Rövşen Lenkeranski (Aliyev)'in öldürülmesinin ardından kardeşi Namık Aliyev'in intikam için Türkiye'ye geldiğini belirledi.

Namık Aliyev ve Mehmet Sabri Şirin'in 5 milyon dolar karşılığında Rövşen Lenkeranski'nin katillerini infaz edilmesi için anlaşma yapmak üzere buluştuklarını ileri sürüldü. Şüphelilerin yüz üstü yere yatırılarak gözaltına alınması da fotoğraf karelerine yansıdı.

Şirinler suç örgütüne yapılan operasyonun detayları

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