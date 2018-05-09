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Sirkeci Garı'nda dergi fuarı başladı

Bu yıl teması Çocuk Dergiciliği olan fuarın açılışı, Sirkeci Tren Garı'nda gerçekleştirildi.

AA | 09.05.2018 - 08:59..
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  2. Kültür Sanat

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen, 9. Uluslararası Dergi Fuarı, Sirkeci Tren Garı'nda başladı.

SANATSAL YOĞUNLUK VE DERGİ

Bu yıl teması 'Çocuk Dergiciliği' olan fuarın açılışında konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, yazarlık hayatına ilk olarak dergi aracılığıyla başladığını söyledi.

Coşkun Yılmaz, "Dergiler bizim okuma, öğrenme, kalem tutma aşkımızın kağıtla, kitapla, kelimeyle, şiir, sanat ve edebiyatla buluşma çalışmalarımızın ilk mektepleridir ama aynı zamanda son mektepleri de olacak bir dinamizme, zenginliğe ve sürekliliğe sahiptirler" dedi.

Sirkeci Garı'nda dergi fuarı başladı

DÜNYANIN İLK DERGİ FUARI

Geçen yıl da dergi fuarına katıldığını anlatan Cşkun Yılmaz, dergilerin bu yıl daha fazla çeşitlendiğini ve iyi bir mesafe katettiğini belirtti.

Fuara bu yıl kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda Türkiye'den yaklaşık 500, yurt dışından ise 25 ülkeden 150'den fazla dergi katılıyor. Dünyanın ilk ve tek dergi fuarı olma özelliğini taşıyan, 9. Uluslararası Dergi Fuarı, 13 Mayıs'ta sona erecek.

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