Sirkeci Garı'nda İSTFEST17 coşkusu

Birbirinden güzel markalara ev sahipliği yapacak Moda, Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği (İSTFEST17), 13-16 Nisan tarihleri arasında Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilecek.

HEDEF YÜZBİNLER

Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) tarafından düzenlenecek alışveriş festivaline katılımın 100 binleri bulması hedefleniyor.

İSTFEST17'nin önemli bir sürprizi ise Sanatçı Alişan'ın bir birinden güzel eserleriyle ziyaretçileri karşılaması olacak.

Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Kadın Girişimciler tarafından ilki düzenen festival birbirinden güzel markalara ev sahipliği yapacak. Şenlik, kadın ve zerafet buluşmasının önemli adımlarından biri olacak.

BİNBİR ÇEŞİT ETKİNLİK

Kendi alanında en iyilerin bir araya geldiği bu şenlikte tanınmış firmalar, ilgiyle takip edilen modacılar, her renk ve çeşitten aksesuarlar, alternatiflerle dolu bir alışveriş seçeneği sunarak zevkli bir gün geçirmeye olanak sağlayacak.

Festival içerisinde sunum, söyleşi ve firmalar tarafından çeşitli hizmetlerin yanı sıra farklı etkinlikler de yapılacak.

UMRE VE KUDÜS ZİYARETİ

Etkinliklere katılanlar için özel çekilişler de olacak. Bu kapsamda ziyaretçiler çift kişilik umre ziyareti, Kudüs ve Balkan turu, Kapadokya gezisi elde etme şansını yakalayacak.

ISTFEST17 Alışveriş Festivali'nde yer alacak firmalar için stand satışları da devam ediyor.

İstanbul'u bölgesinde bir alışveriş ve eğlence merkezi haline getirmeyi hedefleyen fuarda, perakendeciler gün içerisinde yaptıkları indirime ek olarak yeni kampanyalar düzenleyecek.

"ALTYAPI VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI ŞART"

“Güçlü ve Lider Ülke: Türkiye” vizyonu çerçevesinde oluşturulan hedeflere ulaşmak için üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş, “Altyapı oluşturarak, verimliliğin arttırılmasıyla ülkemiz ekonomine güç kazandırmak şarttır” dedi.

"ÜRETİRKEN MARKALAŞMALIYIZ"

Türkiye'nin dünya pazarında önemli bir konuma ulaşmasının üretirken markalaşma başarısına bağlı olduğunu ifade eden Erdoğmuş, “Milli ve yerli olana sahip çıkmalı, markalarımızı hem Türkiye hem dünya pazarında güçlü kılmalıyız” diye konuştu.

Bu anlamda Önsiad olarak faaliyete geçirdikleri ISTFEST17'yi önemsediklerinin altını çizen Erdoğmuş, tüm vatandaşları alışveriş festivaline davet etti.