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Sirkeli Höyüğü'nde yeni yerleşim alanı bulundu

Demir ve Geç Tunç Çağı'na ait yerleşim yeri kalıntılarının bulunduğu Sirkeli Höyüğü'nün yakınında, bu yıl yapılan jeofizik araştırmalarında, sit alanı dışında da yeni bir yerleşim alanı tespit edildi.

AA | 06.09.2018 - 17:03..
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Geç Tunç ve Demir Çağı'na ait yerleşim yeri ve kalıntılarının bulunduğu, Suriye'deki Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses'e karşı kazandığı zaferle ünlenen Hitit Kralı 2. Muvattalli'nin kaya kabartmasının yer aldığı Sirkeli Höyüğü yakınlarında bu yıl yapılan jeofizik ölçüm araştırmalarında, sit alanının dışındaki bölgede de yeni bir yerleşim belirlendi.

Sirkeli Höyüğü'nde yeni yerleşim alanı bulundu

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adana'nın Ceyhan ilçesi yakınlarında bulunan ve Hicaz Demiryolu üzerinde yer alan Sirkeli Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, İsviçre'deki Bern Üniversitesinden Prof. Dr. Mikro Novak başkanlığındaki kazı çalışmaları üç farklı alanda yürütülüyor.

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