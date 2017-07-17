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Şirketten parasını alamayan inşaat işçisi çatıya çıktı

Kayseri'de çalıştığı inşaat şirketinden alacağını alamadığını öne süren 35 yaşındaki Akif Yıldız, 10 katlı inşaatın çatısına çıktı.

17.07.2017 - 17:48
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşanan olayda, eşinden ayrıldığı belirtilen 1 çocuk babası Akif Yıldız, 10 katlı inşaatın çatısına çıkarak alacağının ödenmesini istedi.

Şirketten parasını alamayan inşaat işçisi çatıya çıktı

800 LİRA ALACAĞI VARDI

Babası da aynı inşaatta çalışan Akif yıldız, kendisinin ve 3 arkadaşının inşaatta çalıştıkları günlerden kalan 800'er lira alacaklarının ödenmesini istedi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin gelmesi üzerine Yıldız çatıdan iskeleye inerek, iskele tahtalarını attı.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından inşaat firması yöneticileri Akif  Yıldız'a ve arkadaşlarına alacaklarını ödeme sözü verdi. Bunun üzerine aşağı inen Yıldız, 112 ekipleri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Şirketten parasını alamayan inşaat işçisi çatıya çıktı

EVİNİ DE YAKMIŞ

İnşaatta bekçilik yapan Ahmet Yıldız, oğlunun geçtiğimiz günlerde eşinden ayrıldığı için evini yaktığını, Kırıkkale’de de intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

Şirketten parasını alamayan inşaat işçisi çatıya çıktı

Şirketten parasını alamayan inşaat işçisi çatıya çıktı

Şirketten parasını alamayan inşaat işçisi çatıya çıktı

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