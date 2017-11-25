Sirkten kaçan kaplan öldürüldü

Paris'in Carlo-Sarrabezolles meydanında kurulan "Bormann Moreno" adlı sirkteki gösterilerde kullanılan kaplanın kontrol altına alınamadığı ve sirk çalışanları tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

ULAŞIM DURDU

Le Parisien gazetesinin haberine göre; kaplanın kaçışı sonrası bölgede trafik ve tramvay seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Kaplanın kaçışı ile ilgili haberler sonrası sosyal medyada tepki gösteren Parisliler, sirkteki 3 metrekarelik bir kafeste üç kaplanın sergilendiğini ve bunun bir "eziyete dönüştüğünü" dile getirdiler.