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Sirkten kaçan kaplan öldürüldü

Paris'teki bir sirkten, nasıl kaçtığı belli olmayan ve öğleden sonra şehrin 15'inci bölgesinde görülen kaplan kısa süreli paniğe neden oldu.

AA | 25.11.2017 - 15:23..
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Paris'in Carlo-Sarrabezolles meydanında kurulan "Bormann Moreno" adlı sirkteki gösterilerde kullanılan kaplanın kontrol altına alınamadığı ve sirk çalışanları tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

ULAŞIM DURDU

Le Parisien gazetesinin haberine göre;  kaplanın kaçışı sonrası bölgede trafik ve tramvay seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Kaplanın kaçışı ile ilgili haberler sonrası sosyal medyada tepki gösteren Parisliler, sirkteki 3 metrekarelik bir kafeste üç kaplanın sergilendiğini ve bunun bir "eziyete dönüştüğünü" dile getirdiler.

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