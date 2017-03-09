Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimliğine Esra Şahin atandı

Yeni görevine başlayan Şahin, Şırnak halkına daha iyi bir hizmet verebilmek ve hastanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini söyledi.

"EN İYİ HİZMETİ SUNMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yıldır görev yaptığını anlatan Şahin, “Çalışma arkadaşlarımla beraber amacımız hizmet kalitesini artırmak ve çevre illere yapılan hasta sevkini minimuma indirmektir. Şırnak Devlet Hastanesini hastaların güven duyacakları ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bir hastane statüsüne getirebilmek için büyük gayret göstereceğiz. Bu konuda bütün çalışma arkadaşlarıma güveniyorum. Burada olmaktan mutluyum. Şırnak’ta yaşayan insanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Ben ve tüm çalışma arkadaşlarım Şırnak’ta sağlık hizmetlerinde güzel işler yapmak istiyoruz. Halkımıza sağlık alanında en iyi hizmeti sunmaya gayret edeceğiz. Şırnak halkı hizmetin en iyisine layıktır.” dedi.