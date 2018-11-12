Şırnak doğalgaza kavuştu

Şehir Giriş İstasyonuna ilk doğalgazın verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Şehir Giriş İstasyonunda gerçekleştirilen temsili doğalgaz yakım törenine Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, doğalgaz firması bölge müdürü Abdurrahman Tuncer ve BOTAŞ temsilcileri katıldı.





"PROJEYİ HAYATA GEÇİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Bedirhanoğlu, “Şırnak’ta olmaz denilen bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şehrimizin daha temiz bir havaya ihtiyacı vardı, bunu da doğalgaz kullanımını başlatmakla başaracağız” dedi.





Konuşmanın ardından meşaleyi eline alan Başkan Bedirhanoğlu, Şehir Giriş İstasyonunda ilk ateşi yakarak, doğalgazın tüm Şırnaklılara hayırlı olmasını diledi. Başkan Bedirhanoğlu, şehir içi şebeke döşeme işleminin bitirildiği bölgelere, hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, yakın zamanda doğal gaz verileceğini de müjdeledi.



