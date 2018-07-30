Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

Şırnak ile Cizre ilçesi arasında, 1997’de ihalesi yapılan ve 1998’de inşaatına başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle bitirilemeyen duble yol, tamamlanma aşamasına geldi.

İKİ TÜNEL VAR

Cudi Dağ’ında 700 ve 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 365 metre uzunluğunda bir viyadük yapılan yol için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

45 DAKİKALIK YOL, 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ağustos ayında trafiğe açılması planlanan yol ile 45 dakika olan Şırnak-Cizre arasındaki mesafe 20 dakikaya düşecek ve Şırnaklılar 21 yıllık hayallerine kavuşacak.

PKK SÜREKLİ SALDIRDI

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre-Şırnak karayolunun hikayesinin bile tek başına, bölücü terör örgütünün karanlık yüzünü göstermeye yettiğini vurguları. Yolun 1997’de ihale edildiğini ve 1998’de inşaatına başlandığını anımsatan Aktaş, “Toplam uzunluğu 37 kilometre ama hala tamamlanamamış. Çünkü terör örgütü sürekli buraya saldırmış. İş makinelerini yakmış, işçileri kaçırmış. Çalışan işçilerimizin güvenliğini alan korucularımızı, askerlerimizi maalesef şehit etmiş. Ve maalesef bu yol bugüne kadar kalmış. Ama geçtiğimiz dönem içerisinde terörle mücadelede gösterilen etkin mücadele sonucunda o bölgeler terörden temizlendi. Ve inşaatlar başladı, hızlıca devam ediyor. Bir aksilik olmasa haziran sonu veya temmuz başında hizmete açacağız. Bu Şırnak insanı için çok büyük bir hizmet. Çok büyük bir yatırım ve bizi çok rahatlatacak bir yoldur” dedi.

DUBLE YOL

Yolun açılmasıyla Şırnak-Cizre arasının 37 kilometreye ineceğini anlatan Vali Ataş, “Geniş ve duble bir yol olacağı için çok hızlı bir ulaşım sağlanacak. Şu an yaklaşık 45/50 dakika olan Şırnak/Cizre arası yol azami 20 dakikaya inmiş olacak. İnsanlarımıza büyük bir hizmet yapılmış olacak.





500 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

Burada 2 tane tünel var yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda. Cudi Dağın altından geçen iki tane tünel. Yine 1 viyadük var iki tüneli birbirine bağlayan bir viyadük. Çok büyük bir yatırım, yaklaşık 500 milyon yatırım bedeli olan bir yatırımdır” diye konuştu.