Şırnak kayyumla birlikte gelişiyor

Kanun hükmünde kararname ile Şırnak Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, vatandaşları belediye hizmetiyle buluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

ŞIRNAK'TA DOLMUŞ DURAĞI YOKTU

Bu kapsamda dolmuş durakları bulunmayan kentte trafikte yaşanan karmaşanın bir nebze olsun giderilmesi için Bedirhanoğlu'nun talimatıyla kentte belirlenen noktalarda dolmuş durakları kurulmaya başlandı.

Bedirhanoğlu, yaptığı açıklamada, kentte dolmuş duraklarıyla ilgili sıkıntı olduğunu tespit ettiklerini, eski belediye yönetimince yapılan vasıfsız durakların hurdacılar tarafından sökülüp satıldığını öğrendiklerini söyledi.

10 DURAK YAPILDI, 8 TANE DAHA YAPILACAK

Bu eksikliği giderme yoluna gittiklerini ifade eden Bedirhanoğlu, "İlimizde daha önce bulunmadığı için belirlediğimiz noktalara modern 10 durağın montajı yapıldı. Kısa zaman içinde 8 durağın daha yerleri belirlenerek mntajı yapılacak." dedi.

ISINMA SİSTEMİ DE OLACAK

Bedirhanoğlu, Şırnak’ta yeni yol ve konut yapımı sürecinde daha fazla durağa ihtiyaç duyulacağını dile getirerek, ileriki süreçte duraklarda ısınma sistemi, açılır kapanır kapı bulunacağını ayrıca bekleyen vatandaşların aracın nerede olduğunu görebileceği göstergeler yer alacağını kaydetti.

TRAFİK AKSIYORDU

Vatandaşlardan Muhammed Etiz, Şırnak’ta dolmuş duraklarının olmaması nedeniyle trafiğin aksadığını, bu nedenle de mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

VATANDAŞ ÇAMURDA BEKLEMEKTEN KURTULUYOR

Yeni görevlendirilen belediye sayesinde daha önce görmedikleri hizmetleri gördüklerini dile getiren Etiz, belediye tarafından kurulan duraklar sayesinde kışın yağmur ve çamurda kalıp araç beklemekten kurtulduklarını anlattı.