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Şırnak şehidi dualarla toprağa verildi

Teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu şehit düşen Sadık Akın'ın 2 yaşındaki kızı Göksu, cenaze töreninde gözyaşları içerisindeydi.

DHA | 26.04.2018 - 08:04..
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Şırnak şehidi dualarla toprağa verildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Sadık Akın, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

"AĞLAMAYIN"

Törende şehit Akın'ın 2 yaşındaki kızı Göksu, gözyaşı döken babaannesi ve dedesine "Ağlamayın" diye seslenmesi, yürekleri dağladı.

Şehit annesi Sultan Akın, babasının şehit olduğundan habersiz olan torunun kucağına alıp, bağrına bastı.

"BABAYA BYE BYE YAP"

Şehidin tabutunun götürüldüğü anlarda; Göksu'ya "Hadi babaya bye bye yap" denildi.

Şehit astsubay Akın son yolculuğunu uğurlandı ViDEO

Şırnak şehidi dualarla toprağa verildi

Şırnak şehidi dualarla toprağa verildi

Şırnak şehidi dualarla toprağa verildi

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