Şırnak şehidi Mustafa Kozak'tan geriye kalan fotoğraflar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 3 yaşındaki Ali Ömer Taş, komşusu İslam D.'nin otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Darbe girişiminin medya ayağına yapılan operasyonlar kapsamında tutuklu bulunan Ali Bulaç tahliye edildi, Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı.

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Yemen'de Türk gemisine füzeli saldırı

Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisine füze saldırısı gerçekleştiği belirtildi. Gemide büyük bir patlama oldu, gövdede ise büyük hasarın meydana geldiği belirtildi.