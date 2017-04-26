Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün cenazesi askeri uçakla Amasya'nın Merzifon Havaalanı'na getirildi.

ŞEHİDİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Buradan karayoluyla memleketi Çorum'a götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Düzgün'ün cenazesi ilk olarak konvoy eşliğinde Çorum merkeze bağlı Feruz Köyü’ndeki baba ocağına getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup helallik alındı. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Şehidin resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşi Hacer Düzgün de tabutun başında gözyaşı döktü. İktisat Fakültesi mezunu olan Hacer Düzgün’ün bir yıl vekil öğretmenlik yaptığı ve şu anda Yozgat Sarıkaya Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalıştığı belirtildi.

































