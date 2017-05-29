Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz için merkeze bağlı Sakızgediği Köyü'nde düzenlenen törene Osmaniye Valisi Kerem Al, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, şehidin ailesi ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

ŞIRNAK ŞEHİDİNE VEDA

Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik alınmak üzere baba evine ardından törenin yapılacağı alana getirildi. Bu sırada şehidin erkek kardeşi Uzman Çavuş Metehan, diğer kardeşi Cengizhan Yılmaz ile eşi Özlem Yılmaz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"SEVİNDİRMEYECEĞİM O TARLA FARELERİNİ"

Tören boyunca metanetli duran anne Eşe Yılmaz, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu öpüp, ardından eline aldığı resme bakarak, "Mekanın cennet olsun kuzum. Ağlamayacağım kuzum, ağlayıp ta sevindirmeyeceğim o tarla farelerini..." dedi.

Baba Celal Yılmaz da yine tören boyunca metanetini koruyarak, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu ve fotoğrafını öptü.





















