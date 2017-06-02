Şırnak Şehidi Yüzbaşı'nın oğlu Yiğit Efe

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nden havalanan 'Cougar' tipi helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düşmesi sonucu Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da aralarında yer aldığı 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Yüzbaşı İlker Acar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dün gece askeri uçakla Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'ne getirildi.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, üst düzey komutanlar ve emniyet yetkililerinin de hazır bulunduğu karşılamanın ardından cenaze, devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Acar'ın cenazesi bugün saat 11.30'da morgdan alınarak, Paşaalanı mahallesindeki evine getirildi. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Zağnospaşa Camii'ndeki törene geçildi.

SAĞLIK BAKANI DA KATILDI

Cenazeye Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Ersin Yazıcı, 9'uncu Ana Jet üssü ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Partili Balıkesir milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Kasım Bostan, Ali Aydınlıoğlu, Sema Kırcı ile CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye çelenk gönderdi. Sağlık Bakanı Akdağ, cenaze töreni için Zağnospaşa Camii'ne gelirken, şehit Acar'ın annesi Nurdane Acar ile eşi Gülçin Acar'a başsağlığı diledi.

KAHRAMANIN OĞLU YİĞİT EFE

Cenazede şehidin 8 yaşındaki kızı Öykü Ada annesini teselli etmeye çalışırken, 2 yaşındaki oğlu Yiğit Ege ise her şeyden habersiz Türk bayrağı salladı. Şehit Acar'ın cenaze namazı, kalp krizinden ölen ilin eski belediye başkanı AK Partili Sabri Uğur'la birlikte kılındı.

Müftü vekili Ramazan Topcan'ın kıldırdığı iki cenaze namazının ardından vatandaşlardan şehit Acar ve Başkan Uğur için helallik istedi. Şehidin cenazesi, binlerce Balıkesirli'nin eşliğinde top arabasına kondu. Bakan Akdağ, kortej yürüyüşünde şehidin kızı Öykü Ada ile el ele yürüdü. Şehit Acar, Balıkesir Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.















