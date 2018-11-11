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Şırnak şehidinin Mersin'deki baba evinde yas

PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın babaevine acı haber ulaştı.

AA | 11.11.2018 - 22:08..
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Şehit Doğan'ın Mersin'in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesinde oturan ailesine, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingöz tarafından acı haber verildi.

Şırnak şehidinin Mersin'deki baba evinde yas

BAYRAKLAR ASILDI, KUR'AN TİLAVETİ YAPILDI

Daha sonra Doğan'ın babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin ardından eve gelen çok sayıda kişi Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Doğan'ın cenazesi yarın Erdemli ilçesinde öğle namazına müteakip toprağa verilecek.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

Şırnak şehidinin Mersin'deki baba evinde yas

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