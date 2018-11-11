1 Şırnak şehidinin Mersin'deki baba evinde yas PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın babaevine acı haber ulaştı.

2 Beşiktaş'ta Oğzuhan Özyakup ıslıklandı Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşılaştığı mücadelede siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup oyundan alınırken ıslıklandı.

3 Turisti dolandıran tacizci taksiciye para cezası Taylandlı turisti taciz eden ve dolandırmaya çalışan taksici, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

4 Semih Özsoy'dan Terim'e: Sözlerimizin arkasındayız Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, yaptığı açıklamada Fatih Terim'e göndermede bulundu ve "Kabadayılık yapanların kabadayılık yapmasının bir ayıbı yok da, kabadayı demenin mi bir ayıbı var?" dedi.

5 Valbuena kendine geldi Teknik Direktör Phillip Cocu'nun fazla forma şansı vermediği Mathieu Valbuena, Ervin Koeman'ın kendisini ilk 11'de görev vermesini iyi değerlendirdi ve son 3 maçta 2 gol 3 asistlik performansa ulaştı.

6 40. İstanbul Maratonu’nda 2 rekor birden kırıldı Başkan Mevlüt Uysal, “Asya’dan Avrupa’ya sağlıklı yarınlar için koştuk. İstanbul Maratonu dünyanın en iyi maratonu olacak. Bugün iki rekor kırıldı. İstanbulumuza hayırlı olsun” dedi.