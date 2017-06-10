Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik ve Jandarma Uzman Onbaşı Tuncay Zengin için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda bugün uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Hançeri Sayat, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hünkar Keleş, güvenlik korucuları, vatandaşlar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik ve Jandarma Uzman Onbaşı Tuncay Zengin'in Türk bayrağına sarılı cenazeleri Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirildi. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik Ankara'ya, şehit Jandarma Onbaşı Tuncay Zengin'in cenazesi ise Giresun'a gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.



























