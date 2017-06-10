taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ta PKK teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sefa Tiftik ve Tuncay Zengin'in cenazeleri memleketlerine gönderildi.

10.06.2017 - 11:43
  1. Haberler
  2. Gündem

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik ve Jandarma Uzman Onbaşı Tuncay Zengin için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda bugün uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Hançeri Sayat, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hünkar Keleş, güvenlik korucuları, vatandaşlar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik ve Jandarma Uzman Onbaşı Tuncay Zengin'in Türk bayrağına sarılı cenazeleri Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirildi. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik Ankara'ya, şehit Jandarma Onbaşı Tuncay Zengin'in cenazesi ise Giresun'a gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı


Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Mete Yarar: PKK'nın anlaştığı FETÖ'cü komutanlar var
Yarar, PKK'ya bilgi sızdıran FETÖ'cü komutanlar nedeniyle operasyonların baltalandığını söyledi.
Katarlı ressam Erdoğan'ı çizdi
Katarlı ressam Ahmed Almaadheed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini çizerek herkesin ilgisini topladı.
HDP'den Kılıçdaroğlu'na: Demirtaş'ı ziyaret edin
HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan terör suçundan tutuklu Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesini istedi.
Uluslararası Af Örgütü'nden 3 Körfez ülkesine kınama
Uluslararası Af Örgütü; Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar'a yönelik "keyfi" tedbirleri kınadı ve derhal durdurulmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

266
Arda Turan umreye gitti

Arda Turan umreye gitti

191
Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

76
Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

101
Suudi yayın organından küstah tweetler

Suudi yayın organından küstah tweetler

197
Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

137
Rus komutandan Rakka açıklaması

Rus komutandan Rakka açıklaması

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM