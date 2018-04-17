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Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mehmet Volkan, Baki Afşar, Muğdat Çelik son yolculuklarına uğurlandı.

AA | 17.04.2018 - 15:18..
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Şırnak'ın Kuyu Tepe üst bölgesinde  uğradıkları saldırı sonucu şehit düşen Mehmetçikler Uzman Çavuş Muğlat Çelik, Piyade Onbaşı Mehmet Volkan, Piyada Er Baki Afşar memleketlerinde defnedildi.

P. ONB. MEHMET VOLKAN

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu terhisine 8 gün kala şehit düşen piyade onbaşı Mehmet Volkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Seyhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin düzenleneceği Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.

"SEN CENNETE GİDECEKSİN"

Omzunda Türk bayrağı olan şehidin babası Şevket Volkan, tabutun başına gelerek, "Sana bunu yapanların Allah belasını versin, onlar cehenneme gidecek, sen cennete" diyerek oğlunun fotoğrafını öptü.

Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, Volkan'ın fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Volkan'ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına kondu. Şehidin babası Şevket Volkan da oğlunun tabutuna omuz verdi.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra askeri cenaze aracıyla götürüldüğü Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

P. ER BAKİ AFŞAR

Piyade Er Baki Afşar, gözyaşları arasında memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı Gülabibey Mahallesi’ndeki baba ocağına son kez getirilerek helallik alındı.

Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Helallik alındığı sırada gözyaşları sel olurken, şehit Afşar'ın annesi Nurdan, babası Mustafa ve kardeşi Hilal ise güçlükle ayakta durabildi. Şırnak şehidi Afşar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemseddin Camii'ne getirildi.

Şehit Piyade Er Baki Afşar’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

P. UZ. ÇVŞ. MUĞDAT ÇELİK

Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in cenazesi on binlerin katıldığı bir törenle memleketi Van'ın Erciş İlçesinde ebediyete uğurlandı.

Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

3 ÇOCUK BABASIYDI

Ercişli 44 yaşındaki 3 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Erciş’e getirildi. Şehit için Çınarlı Caddesi Hazreti Ömer Camisi önünde öğlen namazı öncesi bir tören düzenlendi.

Cenaze namazının Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından kıldırılmasının ardından, şehit için helallik istendi. Şehidin naaşı daha sonra tekbir ve dualar eşliğinde ambulansa konularak Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Seyyid Muhammed Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığında defnedildi.

Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı


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