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Şırnak semalarında paraşüt keyfi

Geçen yıl silah ve patlama seslerinin yükseldiği Şırnak'ta, huzur ve güven ortamının tesisi ile uzun bir aradan sonra yamaç paraşütü yapıldı

09.05.2017 - 12:55
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Yerleşim yerlerinin, hedef tanımayan saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden müşterek operasyonlarla temizlenmesinin ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, farklı etkinliklere ve organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladı.

BAHARIN ÇOŞKUSU YAŞANIYOR

Şırnak'ta terörün neden olduğu mağduriyetin devlet desteğiyle giderilmesi, yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, huzur ve güven ortamını fırsat bilen gençler de yaşamın normal akışına döndüğü kentte baharın coşkusu ile özlem duydukları doğa sporlarını yapıyor.

Şırnak semalarında paraşüt keyfi

Bu kapsamda Şırnak Doğa Sporları ve Havacılık Derneği üyesi 6'sı pilot 12 genç, alınan izin doğrultusunda kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki İkizce köyündeki yamaçlardan paraşütle uçmanın keyfini yaşadı.

HEDEF CUDİ VE GABAR DAĞLARINDA UÇMAK

Dernek Başkanı Osman Oğrak, Şırnak'ta eğitim alan 6 pilotun da katılımıyla yamaç paraşütü yapmaya başladıklarını, huzurun sağlanmasının ardından yamaç paraşütüne ilginin arttığını söyledi.

Şırnak semalarında paraşüt keyfi

Osman Oğrak, Şırnak'ın yamaç paraşütü için uygun bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, "Cudi, Gabar ve Namazdağı üçgen uçuşlar için uygun ve turizm potansiyeli için elverişli yerler. Buralarda uçmayı hedefliyoruz. Huzurun daim olmasıyla buraya yabancı turist akını olacaktır. Türkiye'nin yerel pilotları canıgönülden buraya gelmek istiyorlar. Yakında bölgesel, hedef ve mesafe yarışmaları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Şırnak semalarında paraşüt keyfi

Şırnak semalarında paraşüt keyfi

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