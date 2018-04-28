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Şırnak TEM Şube Müdürü Ak Parti’den aday adayı oldu

3 yıldır Şırnak'ta görev yapan Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer, terörle mücadelesine meclis çatısı altında devam etmek için, AK Parti’den İstanbul Milletvekili adaylığına başvurdu.

DHA | 28.04.2018 - 15:27..
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Şırnak TEM Şube Müdürü Ak Parti’den aday adayı oldu

Şırnak'ta 2015 yılından bu yana Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Hacı Murat Dinçer, İstanbul’dan AK Parti Milletvekili aday adayı olmak için emeklilik dilekçesi verip, aday adaylığı için başvuru yaptı.

Şırnak TEM Şube Müdürü Ak Parti’den aday adayı oldu

GAZİLİK BAŞVURUSUNDA BULUNMAMIŞTI

Çeşitli zamanlarda 4 defa yaralanan ancak, "Çanakkale şehitleri varken, gazilik bana düşmez" diyerek gazilik başvurusunda bulunmayan Dinçer'e, 5 Şubat 2016'da çıkan bir çatışmada 5 teröristi etkisiz hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı belgesi verilmişti.

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Şırnak TEM Şube Müdürü Ak Parti’den aday adayı oldu

"HİZMETLERİMİ MECLİS ÇATISI ALTINDA SÜRDÜRMEK İSTİYORUM"

2015 yılında gönüllü olarak Şırnak’a geldiğini söyleyen Dinçer, "25 yıllık meslek hayatımın sonunda, milletvekili aday adayı olmak için emeklilik dilekçemi verdim. Bundan sonra kendi uzmanlık alanım olan terörle mücadele alanındaki hizmetlerimi, meclis çatısı altında sürdürmek istiyorum. Özellikle FETÖ ile gerekli olan mücadeleyi meclis çatısı altında sürdürmeyi düşünüyorum. Terörle ilgili devlet memuru olarak yapamadığım bir takım projelerim var. Onları Allah nasip ederse 25 yıllık tecrübemi kullanarak, meclis çatısı altında hayata geçirmek istiyorum." dedi.

Şırnak TEM Şube Müdürü Ak Parti’den aday adayı oldu

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Halka dokunmadan terörle mücadelenin olmayacağını belirten Dinçer; "Amacım Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, ona destek verebilecek bir seviyede, mevkide olmak. Teşkilatımın özlük hakları ile ilgili ellimden geleni yapacağımı da buradan açıklıyorum." dedi.

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