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Şırnak Üniversitesi mühendislik için hoca arıyor

Şırnak Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde, mühendislik alanında eğitim görmüş akademisyen bulunmuyor.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 11:19..
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Şırnak Üniversitesi mühendislik için hoca arıyor

Şırnak Üniversitesi'nde çarpık kadrolaşma var. Özellikle mühendislik bölümündeki öğretim üyeleri arasında o alanda lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi olmayan kişiler var.

Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde durum aynen bu şekilde.

BAŞKA BÖLÜMLERDEN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VAR

2011 yılından beri eğitim veren bölümde görev yapan akademik kadronun tamamının, Biyoloji, Kimya ve Fizik bölümlerinde ihtisas yaptığı görülüyor.

Şırnak Üniversitesi mühendislik için hoca arıyor

"NE YAPALIM YANİ ATALIM MI"

Bu kadroların önceki dönemlerde alındığını söyleyen Rektör Mehmet Emin Erkan, “Haklısınız, fizikçi, kimyacı burada olmaması gerekiyor ama adam bulamışlar, kadro açmışlar bunlar gelmiş. Ne yapalım yani atalım mı?” dedi.

BÖLÜMÜ KAZANANA 400 LİRA BURS

Bölümü tercih eden kişi sayısı oldukça az olduğu için üniversite öğrencilere teşvik primi olarak 400 lira burs dağıtacağını açıkladı.

Şırnak Üniversitesi mühendislik için hoca arıyor

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