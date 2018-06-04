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Şırnak Üniversitesi'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Şırnak Üniversitesi, öğrencileri hayata hazırlamanın yanı sıra ilin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına da önemli katkı sunuyor.

AA | 04.06.2018 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Binlerce genci geleceğe hazırlayan Şırnak Üniversitesi, kent ekonomisine sunduğu katkıyla da adeta bacasız fabrika oldu.

ADAYLARIN TERCİHİ OLDU

Üniversite, 270 milyon lira bütçeyle 2008 yılında öğrenime açılan, 3 yıldan bu yana da Şırnak-Cizre karayolunun 10. kilometresindeki 533 bin metrekare alana sahip kampüste 4 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü ve 3 araştırma merkezi ile hizmet veriyor.

Olimpik yüzme havuzu, 800 kişilik konferans salonu, kız ve erkek öğrenci yurdu ve kütüphanesi bulunan üniversite, başta bölgeden olmak üzere Türkiye'nin 60'ı aşkın ilinden de gençlerin tercihi oldu.

Şırnak Üniversitesi'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

10 yılda 5 bin mezun veren, 256'sı akademik 500 personelin görev yaptığı, 3 bin öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü Şırnak Üniversitesi, gençleri geleceğe hazırlamanın yanı sıra ilin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına önemli katkı sunuyor. Genç nüfusu ile kent ekonomisini canlandıran üniversitenin hedefi, Türkiye'deki öğrencilerin yanı sıra Iraklı gençleri de hayata hazırlamak.

BACASIZ FABRİKA KATKISI

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Baz, "Şehir ekonomik anlamda kalkınacak, bacasız fabrika katkısı verecektir. Biz üniversitenin, üreteceği bilimsel faaliyetlerle, şehre bir vizyon kazandırması itibarıyla da bir fabrika olmasını istiyoruz. Bunun için eğitimin yanı sıra kentin kalkınmasına destek sağlamak için de proje geliştiriyoruz. Biz sadece burada ders veren, makale ile uğraşan bir üniversite değiliz. Bulunduğumuz şehrin sorunlarını dert edinen, bunlara çözüm üretmeye çalışan bir üniversite olmayı da şiar ediniyoruz" dedi.

Şırnak Üniversitesi'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

ÜNİVERSİTEYE ÖĞRENCİ TALEBİ

Yurt dışından üniversiteye ciddi talep olduğunu aktaran İbrahim Baz, Irak'tan da öğrenci almak istediklerini belirtti.

İbrahim Baz, Irak'ın Duhok kentinde dil kursuna bir yıl devam edecek öğrencilerin Türkçe öğrenerek üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi görme hakkına kavuşabileceğini kaydetti.

Şırnak Üniversitesi'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

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