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Şırnak yıl sonuna kadar doğalgazla buluşacak

Şırnak'a doğalgaz getirilmesi için geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında 152 kilometrelik hattın 132 kilometresi engebeli arazi şartlarına rağmen tamamlandı.

AA | 23.06.2018 - 15:43..
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Şırnak'ta vatandaşların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmaları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen yıl Mardin'in Nusaybin ilçesinden başlatılan 152 kilometrelik hattın 132 kilometresi tamamlandı, kent sınırlarına kadar gelen iletim hattının dağıtımı yapacak yüklenici firma da 20 kilometrelik bölümün 5 kilometresini bitirdi.

Şırnak yıl sonuna kadar doğalgazla buluşacak

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, bu yıl kente doğalgazı buluşturma amacında olduklarını söyledi.

BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda doğalgaz çalışmalarının il merkezi sınırlarına geldiğini anlatan Bedirhanoğlu, şöyle devam etti:

"YIL SONUNA KADAR VATANDAŞLARIMIZA SUNACAĞIZ"

"İçme suyu, kanalizasyon çalışmalarının içine doğalgazı katarak şehrin altyapı sorunlarını çözerek asfaltlamayı planladık. Hedefimiz şehir içi şebekeyi döşeyip doğalgazı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Öncelikli olarak yeni yapılan TOKİ konutlarını doğalgaz ile buluşturmak istedik. Vatandaşlarımız inşallah evlerine girdiklerinde doğalgaz ile ısınacak şekilde bir planlama yapıyoruz. Bir olumsuzluk olmasa inşallah yıl sonuna kadar doğalgazı Şırnaklı vatandaşlarımıza sunacağız."

Şırnak yıl sonuna kadar doğalgazla buluşacak

Şırnak yıl sonuna kadar doğalgazla buluşacak

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