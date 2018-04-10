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Şırnak’a yeni konutlarla birlikte doğalgaz da geliyor

Terörün zarar verdiği evlerin yenilenmesinin ardından konutlara doğalgaz da verilecek.

İHA | 10.04.2018 - 08:59..
  1. Haberler
  2. Emlak

Şırnak’ta terör yüzünden evleri yıkılan vatandaşlar için yaptırılan 5 bin 731 konut tamamlanma aşamasına geldi.

Şırnak’a yeni konutlarla birlikte doğalgaz da geliyor

"KENT YAŞAMINI ÇOK KISA BİR SÜREDE VATANDAŞLARA KAZANDIRACAĞIZ"

Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnaklıların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmalarına önümüzdeki ay içerisinde başlayacaklarını belirterek, “Milleti odağına almayan belediyecilik anlayışının yıllardır vatandaşlarımızı mahrum bıraktığı modern kent yaşamını çok kısa sürede vatandaşlarımıza kazandıracağız.” dedi.

Şırnak’a yeni konutlarla birlikte doğalgaz da geliyor

PROJELER TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Şırnak’ta teröristlerce kazılan çukur, kurulan barikat ve tuzaklanan patlayıcılar yüzünden evlerinden olan vatandaşlar için yaptırılan 5 bin 731 konut ile iş yeri, cami ve taziye evleri tamamlanma aşamasına geldi. Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İsmet Paşa Mahallesi’nde yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bedirhanoğlu, örnek daireyi gezdi.

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