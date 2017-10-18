Şırnak'da yaşanan facia ile ilgili soruşturma

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren Merkez 3 nolu kömür ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçinin cenazesi toprağa verildi.

Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından göçükte hayatını kaybeden Vedat Özden, merkeze bağlı Dağkonak Köyü Mezarlığı’nda, Sekvan Üstün Cizre’de, Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur ile Yüksel Uğur merkeze bağlı Kendale İş Mezarlığı’nda, Mehmet İzer merkez Büyük Mezarlık'ta ve Abdullah Kayaş ise Tümen Komutanlığı bitişiğindeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı göçükle ilgili soruşturma başlattı. Firma sahibi ve iki çalışanı gözaltına alındı.