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Şırnak'ta 1 asker ve 1 korucu yaralandı

Beytüşşebap yakınlarındaki Kato Dağı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş ile bir güvenlik korucusu yaralandı.

30.04.2017 - 11:25
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Şırnak'ta 1 asker ve 1 korucu yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 11 gündür aralıksız devam ettiği bildirildi.

7 MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Bilgilendirmede operasyon bölgesinde şimdiye kadar bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen 7 mağaradan 4'ünün arandığı, çok büyük ve odalı mağaralardan bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ve mağaraların aranmasına emniyetli şekilde devam edildiği belirtildi.

1 ASKER VE 1 KORUCU YARALANDI

Mağaraların aranmasında iki kez teröristlerle temas sağlandığı ve bir uzman çavuş ile bir güvenlik korucusunun yaralandığı ifade edilen bilgilendirmede, mağaraların bir kısmında hala teröristlerin bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Bilgilendirmede ayrıca mağaraların içine erişilmesini ve kullanılmaz hale getirilmesini sağlamak için bölgeye iş makinelerinin sevk edilerek, çalışma yapması planlandığı kaydedildi.

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