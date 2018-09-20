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Şırnak'ta 1 polisi şehit eden PKK'lı Van'da yakalandı

Gözaltına alınan terörist S.K.'nin 2015 yılı Ekim ayında Şırnak'ta hendeklerin kapatılması sırasında 1 polis memurunun şehit edilmesi olayında yer aldığı belirlendi.

DHA | 20.09.2018 - 09:36..
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Şırnak'ta 1 polisi şehit eden PKK'lı Van'da yakalandı

Van merkezli Diyarbakır ve Gaziantap'te düzenlenen PKK/KCK operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Van'da gözaltına alınan 5 kişiden S.K.'nin terör örgütü PKK adına birçok eyleme katıldığı tespit edildi.

POLİSİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde S.K.'nin, 2015 yılında Şırnak'ta kazılan hendek ve barikatları kapatmaya giderken saldırıya uğrayan polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edildi.

Van, Diyarbakır ve Gaziantep'te yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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