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Şırnak'ta 11 terörist öldürüldü

TSK, Şırnak Bestler-Dereler kırsalına icra edilen hava harekatı neticesinde 11 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

19.04.2017 - 22:02
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TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2017 tarihinde akşam 19.50 ile 20.20 saatleri arasında Şırnak Bestler-Dereler kırsalına alınan anlık alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği ve iki silah mevziinin de imha edildiği kaydedildi.

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